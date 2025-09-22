Persib Hadapi Arema dengan Persiapan Mepet, Bojan Hodak: Ini Laga Sulit

jateng.jpnn.com, MALANG - Persib Bandung bakal melakoni laga berat kontra Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (22/9).

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui duel ini tidak akan mudah lantaran timnya hanya punya waktu persiapan yang sangat singkat.

“Kami hanya memiliki empat hari setelah laga di AFC (Champions League Two). Ini akan menjadi pertandingan yang sulit,” kata Bojan dalam konferensi pers di Kanjuruhan, Minggu (21/9).

Di sisi lain, Arema FC justru menunjukkan performa cukup apik di awal musim ini. Kondisi tersebut membuat Bojan mewanti-wanti anak asuhnya agar tetap waspada.

“Biasanya mereka kuat di paruh kedua, tetapi sekarang sudah cukup kuat sejak awal. Kami harus berhati-hati,” tegasnya.

Meski dihadang persiapan mepet, pelatih asal Kroasia itu tetap menargetkan Beckham Putra dkk bisa membawa pulang poin dari Malang.

Hal senada disampaikan gelandang Persib Thom Haye. Pemain asal Belanda itu memastikan Maung Bandung datang dengan tekad besar untuk meraih kemenangan.

“Tentu saja kami datang untuk meraih hasil terbaik,” ujar eks Almere City FC tersebut.