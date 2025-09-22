PSM Makassar Akhirnya Raih Kemenangan, Bernardo Tavares Semringah

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar akhirnya bisa bernapas lega. Setelah berkutat di dasar klasemen tanpa kemenangan, Juku Eja sukses menumbangkan Persija Jakarta 2-0 pada laga BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora BJ Habibie, Minggu (21/9).

Gol tendangan bebas cantik Savio Roberto dan sundulan Abu Kamara memastikan tiga poin perdana untuk tim kebanggaan Sulsel itu. Hasil ini sekaligus mengangkat PSM dari posisi juru kunci ke peringkat 14 dengan koleksi enam poin.

Pelatih PSM Bernardo Tavares tak bisa menyembunyikan rasa leganya. “Tentu saja terasa lega, karena para pemain, suporter, dan semua staf bekerja keras. Mereka tidak pantas berada di dasar klasemen,” ujarnya.

Pelatih asal Portugal itu mengaku kemenangan ini ibarat hadiah berharga setelah timnya melewati masa sulit. “Dengan kondisi keuangan yang juga berat, hari ini kami bisa sedikit gembira. Ini untuk pemain, staf, dan terutama suporter. Terima kasih,” tegas Tavares.

Meski puas dengan hasil di lapangan, Tavares sempat menyoroti keputusan wasit. Ia mengeluhkan lima kartu kuning yang diterima pemain PSM, berbanding dua kartu untuk Persija.

“Menurut saya, sangat mudah memberikan kartu kuning ke PSM, dan sangat sulit memberikannya kepada lawan,” keluhnya.

Selanjutnya, PSM akan kembali tampil di depan publik sendiri saat menjamu tim promosi PSIM Yogyakarta pada Sabtu (27/9). Momentum manis ini jadi peluang emas untuk melanjutkan tren positif. (antara/jpnn)