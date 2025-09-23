Mario Lemos Ungkap Biang Kerok Kekalahan Persijap Jepara dari Persita

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara benar-benar harus menelan pil pahit di pekan ke-6 BRI Super League 2025/26. Bermain di depan publik sendiri, Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (21/9), Laskar Kalinyamat justru dipermalukan Persita Tangerang dengan skor 1-2.

Persijap sempat unggul lebih dulu lewat sundulan Carlos Franca pada menit ke-9. Atmosfer stadion makin meledak ketika tim tuan rumah mendapat hadiah penalti di menit ke-29. Namun, eksekusi Sudi Abdallah berhasil dibaca kiper Persita Igor Rodrigues.

Petaka untuk tim tamu hadir di menit ke-37 saat M Toha diganjar kartu merah. Publik Jepara pun yakin Persijap bisa menggandakan keunggulan.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Laskar Cisadane dengan 10 pemain sukses membalikkan keadaan lewat gol Aleksa Andrejic (50’) dan Hokky Caraka (52’).

Pelatih Persijap Mario Lemos tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. “Kami unggul lebih dulu, bahkan lawan dapat kartu merah. Namun, pemain kehilangan fokus, tidak disiplin, dan gagal main sebagai tim. Justru main egois,” tegas pelatih asal Portugal itu.

Menurutnya, ini kekalahan yang paling menyakitkan. “Harusnya dengan kondisi seperti itu, kami bisa kontrol pertandingan. Semuanya sia-sia,” imbuhnya.

Akibat hasil ini, Persijap gagal menambah poin dan tertahan di posisi ke-9 klasemen sementara Super League dengan 8 poin. Lemos berharap anak asuhnya segera bangkit saat kembali main kandang melawan Persik Kediri, Sabtu (27/9). (jpnn)