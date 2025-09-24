Kabar Buruk, Persijap Jepara Tanpa Dua Pemain Andalan saat Hadapi Persik Kediri

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara dipastikan tidak bisa tampil dengan skuad terbaik saat menjamu Persik Kediri pada pekan ke-7 BRI Super League 2025/26.

Duel itu bakal berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (27/9) malam.

Dua pemain asing mereka, Alexis Gomez dan Carlos Franca, harus menepi karena hukuman disiplin.

Baca Juga: Mario Lemos Ungkap Biang Kerok Kekalahan Persijap Jepara dari Persita

Alexis, gelandang serang asal Argentina, sudah absen sejak pekan ke-5 dan 6 setelah menerima kartu merah langsung saat bentrok dengan Betinho (Arema FC) di laga pekan ke-4.

Sanksi larangan tampil membuatnya baru bisa kembali pekan depan.

Sementara Franca, striker asal Brasil yang jadi mesin gol Persijap, harus menepi akibat akumulasi empat kartu kuning.

Dia adalah pemain paling produktif dengan tiga gol dari enam laga musim ini. Hebatnya, Franca selalu tampil penuh 90 menit sejak pekan pertama.

Absennya kedua pemain tentu jadi pekerjaan rumah besar bagi pelatih Mario Lemos.