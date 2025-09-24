Atlet Udinus Sabet 4 Medali Taekwondo di POMNAS XIX, Persembahkan Dua Emas untuk Jateng

JPNN.com

Rabu, 24 September 2025 – 23:00 WIB
Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) tampil garang di arena Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XIX 2025. Foto: humas Udinus

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) tampil garang di arena Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XIX 2025.

Tuan rumah cabor Taekwondo ini sukses menyumbang 4 medali untuk kontingen Jawa Tengah.

Empat medali itu terdiri atas 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Emas diraih Aziz Hidayat Tumakaka (Manajemen) di Kyorugi Senior Putra U-54 Kg, serta Ariqfallah Indrayana (Ilmu Komunikasi) di Kyorugi Senior Putra U-58.

Sementara perak disabet Hanindra Agung (Manajemen) di Kyorugi Senior Putra O-87, dan perunggu Angela Khansa (Manajemen) di Poomsae Senior Individual Putri.

“Senang sekali bisa sumbang emas untuk Jateng sekaligus Udinus. Apalagi saya masih mahasiswa baru, rasanya bangga banget,” ujar Aziz, yang juga tengah bersiap menuju Sea Games pada Desember 2025.

Pertandingan berlangsung di GOR Udinus Satria Sport Center, Semarang, mempertemukan 258 atlet dari 32 provinsi selama tiga hari, 21–23 September 2025.

Udinus sendiri jadi kampus swasta dengan atlet terbanyak di POMNAS XIX, yakni 29 atlet di tujuh cabang olahraga. Dari total itu, lima atlet turun di Taekwondo.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Udinus Prof. Kusni Ingsih menyebut capaian ini bukti keseriusan kampus mendukung mahasiswa berprestasi.

