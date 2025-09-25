Pekan ke-7 BRI Super League: Tersaji Laga Panas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - BRI Super League 2025/2026 memasuki pekan ketujuh. Sejumlah laga seru siap tersaji mulai Kamis (25/9), termasuk big match yang mempertemukan Dewa United kontra Persebaya Surabaya hingga duel papan atas Borneo FC melawan Persija Jakarta.

Dewa United akan lebih dulu menjamu Persebaya di Stadion Internasional Banten, Serang, Jumat (26/9) pukul 19.00 WIB. Kedua tim sama-sama mengoleksi sembilan poin dan hanya dipisahkan posisi di klasemen sementara. Persebaya di peringkat lima, Dewa United di urutan enam.

Pemenang laga ini berpeluang meroket ke papan atas, bahkan bisa merapat ke posisi kedua. Tak heran, baik Jan Olde Riekerink maupun pelatih Persebaya dipastikan mengusung misi sapu bersih.

Sementara itu, duel tak kalah panas tersaji di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (28/9) malam. Pemuncak klasemen Borneo FC akan menjamu Persija Jakarta yang kini menempel ketat di posisi kedua.

Borneo FC datang dengan modal sempurna, menyapu bersih lima laga terakhir. Sedangkan Persija justru ingin menebus kekalahan pertama musim ini usai dipukul PSM Makassar 0-2 pekan lalu. Laga ini diyakini akan jadi adu gengsi dua tim penghuni papan atas.

Selain dua partai tersebut, pekan ketujuh Super League juga menghadirkan laga menarik lain, mulai dari Semen Padang vs Bali United, Persita Tangerang vs Persib Bandung, hingga Persis Solo kontra Arema. (jpnn)

Jadwal lengkap pekan ketujuh BRI Super League 2025/2026:

Kamis (25/9)