Jadwal Pekan ke-3 Pegadaian Championship 2025/26: PSIS Semarang hadapi Persiba

Kamis, 25 September 2025 – 15:00 WIB
Pegadaian Championship 2025/26 memasuki pekan ke-3 dengan menyajikan sejumlah laga panas siap menghibur pencinta sepak bola Tanah Air pada Sabtu hingga Senin (27–29/9). Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pegadaian Championship 2025/26 memasuki pekan ke-3 dengan menyajikan sejumlah laga panas siap menghibur pencinta sepak bola Tanah Air pada Sabtu hingga Senin (27–29/9).

Partai pembuka tersaji di Stadion Gelora Jakabaring, Palembang. Tuan rumah Sriwijaya FC akan menjamu Persiraja Banda Aceh pada Sabtu (27/9) pukul 15.30 WIB. Kedua tim sama-sama memburu kemenangan perdana setelah gagal meraih poin penuh di dua laga awal.

Masih di hari yang sama, PSIS Semarang ditantang Persiba Balikpapan di Stadion Jatidiri, Semarang, pada waktu kickoff serupa. Malam harinya giliran Barito Putera berduel dengan Persipal Palu di Stadion Demang Lehman, Banjarbaru.

Lanjut ke Minggu (28/9), Persipura Jayapura bakal tampil di hadapan publiknya melawan Kendal Tornado FC di Stadion Lukas Enembe.

Setelah itu ada duel Adhyaksa FC kontra Persikad Depok di Banten International Stadium, sebelum ditutup partai klasik PSMS Medan melawan Sumsel United di Stadion Utama Sumatera Utara.

Sementara itu, Senin (29/9) akan jadi hari paling padat dengan empat pertandingan. Dari Lamongan, Persela bentrok dengan Persiku Kudus. Di waktu bersamaan, Persekat Tegal menghadapi FC Bekasi City serta Garudayaksa FC melawan PSPS Pekanbaru.

Penutup pekan ke-3 adalah big match di Sleman, PSS Sleman kontra Deltras Sidoarjo di Stadion Maguwoharjo dengan kickoff 19.00 WIB. (jpnn)

Berikut jadwal lengkap Pegadaian Championship pekan ke-3:

