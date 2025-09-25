PSIS Semarang Rajai Menit Bermin Pemain U21, tetapi Masih Terpuruk di Dasar Klasemen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang mencatatkan diri sebagai tim dengan menit bermain tertinggi untuk pemain kategori U21 pada pekan ke-2 Pegadaian Championship 2025/26.

Dari data statistik, Laskar Mahesa Jenar mengumpulkan total 269 menit bermain (Minutes of Play/MOP) untuk pemain U21. Angka ini jauh mengungguli PSPS Pekanbaru yang ada di posisi kedua dengan 221 menit.

Saat melawan Persipura Jayapura di Stadion Lukas Enembe, Sabtu (20/9), PSIS menurunkan empat pemain muda dalam daftar susunan pemain, yakni M Dani Ibrohim (19), Basajum Latuconsina (20), Azyah Nur Faizin (19), dan M Darel Valentino (20).

Dua di antaranya, Dani Ibrohim dan Basajum, bahkan tampil penuh 90 menit. Azyah hanya ditarik keluar di menit ke-89, sementara Darel masuk dari bangku cadangan di babak kedua.

Pelatih PSIS Kahudi Wahyu mengapresiasi perkembangan para pemain muda meski timnya kalah 0-2. “Saya ucapkan terima kasih kepada pemain yang menunjukkan progres lebih baik dibanding laga sebelumnya, termasuk para pemain muda,” ujarnya.

Meski mencatat progres dari sisi menit bermain pemain muda, PSIS tetap belum mampu keluar dari tren buruk. Dari dua laga yang dijalani, tim belum meraih poin dan kini terpuruk di dasar klasemen Grup 2 alias Grup Timur.

Di laga pekan ke-3, PSIS akan menjamu Persiba Balikpapan di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (27/9). Suporter Mahesa Jenar pun berharap laga ini menjadi momentum kebangkitan tim. (jpnn)