Apa Alasan Patrick Kluivert Mencoret Marselino Ferdinand? PSSI Menjawab

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Nama Marselino Ferdinan tak masuk daftar skuad timnas Indonesia untuk putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini ternyata murni pilihan pelatih Patrick Kluivert tanpa campur tangan siapa pun.

Hal itu ditegaskan Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga. Menurutnya, sejak Erick Thohir memimpin federasi, tidak ada lagi praktik 'cawe-cawe' dalam urusan pemilihan pemain timnas.

“Itu semua kewenangan pelatih. Selama di PSSI, pak Erick tidak pernah mengintervensi. Bahkan Nova Arianto pun ketika pegang U-17, tidak boleh ada titip-titipan pemain,” kata Arya, Kamis (25/9).

Arya menilai keputusan Kluivert sangat mungkin dipengaruhi situasi Marselino di klub. Pemain 21 tahun itu masih kesulitan menembus skuad utama Oxford United, bahkan di klub barunya, AS Trencin (Slovakia), menit bermainnya belum ada.

“Pertimbangan bisa saja karena jam terbang. Jadi wajar pelatih mencari pemain yang sedang benar-benar siap,” ujarnya.

Dalam dua laga uji coba terakhir melawan Taiwan dan Lebanon, Marselino memang hanya turun dari bangku cadangan dengan total 55 menit bermain. Evaluasi itu disebut ikut memengaruhi keputusan Kluivert.

Padahal, Marselino adalah salah satu pemain paling berpengalaman di skuad Garuda dengan 37 caps sejak debut pada 2022. Ia bahkan jadi pahlawan lolosnya Indonesia ke fase ini lewat dua gol ke gawang Arab Saudi tahun lalu.

Meski begitu, Kluivert memilih jalan lain. Dari 28 pemain yang dipanggil, sebagian besar merupakan wajah lama dari FIFA Match Day September.