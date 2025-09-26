Modal Berharga PSM Makassar untuk Hadapi PSIM Yogyakarta

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar akhirnya pecah telur. Tiga poin perdana berhasil diamankan Pasukan Ramang seusai menumbangkan Persija Jakarta di Pekan ke-6 BRI Super League 2025/26.

Bermain disiplin di belakang, lini pertahanan PSM sukses meredam gempuran Macan Kemayoran. Hilman Syah tampil trengginas di bawah mistar, sekaligus mencatat clean sheet perdana musim ini.

Kemenangan ini makin istimewa karena Persija harus menelan kekalahan pertama sekaligus mandek mencetak gol. PSM jadi tim pertama musim ini yang bisa membuat lini depan Persija tumpul.

Sepanjang 90 menit plus 7 menit injury time, Persija hanya mampu melepaskan tiga tembakan tepat sasaran. Satu sempat bersarang di gawang, tapi dianulir wasit lantaran offside.

Modal apik ini akan dibawa PSM ke laga berikutnya menghadapi PSIM Yogyakarta. Duel diprediksi panas, mengingat Laskar Mataram punya catatan tandang yang garang.

Bali United, Malut United, hingga Persebaya jadi korban saat mereka bertamu. Bahkan dari Persija, PSIM sempat mencuri satu poin.

Yuran Fernandes dkk jelas tak mau momentum terbuang percuma. Mental juara PSM kembali menyala setelah membungkam Persija. Dukungan penuh suporter di Stadion BJ Habiebie, Parepare, apalagi saat weekend (Sabtu, 27/9), bakal jadi tambahan energi.

Laga ini juga bernuansa nostalgia, karena PSM dan PSIM sama-sama tim era perserikatan yang kembali dipertemukan di kasta tertinggi. (jpnn)