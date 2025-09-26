Persijap Jepara Vs Persik Kediri: Laga Nostalgia, Sama-Sama Cari Obat Luka

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara bakal menjamu Persik Kediri pada pekan ke-7 BRI Super League 2025/26. Duel ini digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (27/9) pukul 19.00 WIB.

Pertemuan ini jadi spesial, karena terakhir kali Laskar Kalinyamat dan Macan Putih bentrok adalah 11 tahun lalu, tepatnya 2014. Saat itu, Persijap menang tipis 1-0 di pertemuan pertama, sebelum Persik membalas dengan skor telak 4-0.

Kini, keduanya kembali bersua dengan kondisi yang mirip, sama-sama butuh kemenangan. Persijap yang mengoleksi 8 poin dari 6 laga, baru saja tumbang 1-2 dari Persita Tangerang.

Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos menyoroti permainan egois anak asuhnya. “Para pemain masih bermain dengan egonya masing-masing. Ini yang bikin kita kalah,” tegas Lemos, Jumat (26/9).

Di sisi lain, Persik juga datang dengan modal negatif. Macan Putih takluk 0-1 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Pelatih Persik Ong Kim Swee mengaku lini belakang timnya masih rapuh, terutama saat menghadapi bola mati.

“Dalam dua laga terakhir kami kebobolan lewat corner kick. Itu masalah serius bagi saya,” ujar Ong.

Klasemen sementara Super League pun menunjukkan betapa sengitnya duel ini. Persijap duduk di posisi 10, Persik tepat di bawahnya di urutan 11. Jadi, hasil laga ini bisa jadi penentu siapa yang lebih cepat kembali ke jalur kemenangan. (jpnn)