Catur Jateng Sumbang 7 Medali di Pomnas 2025, DKI Jakarta Kuasai Podium

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kontingen Jawa Tengah (Jateng) cabang olahraga catur menempati peringkat empat klasemen akhir Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) 2025.

Pecatur Jateng hanya mengoleksi empat medali perak dan tiga perunggu.

Adapun sang juara cabor catur diraih tim DKI Jakarta dengan sembilan emas, dua perak dan dua perunggu.

Cherishta Joane Nungki, satu di antara pecatur Jateng menyumbangkan dua medali perak dan satu perunggu dalam debut perdananya di Pomnas.

Perempuan yang akrab disapa Cherish itu mengaku bangga menyumbangkan medali dari kategori Beregu Mix Cepat, Beregu Mix Kilat dan Beregu Putri.

“Ini pengalaman berharga karena pertama kali ikut Pomnas bisa langsung bawa pulang tiga medali. Lawan-lawannya berat, dari provinsi lain lebih siap dan matang. Itu jadi bahan evaluasi buat saya ke depan,” ujar Cherish di Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Jumat (26/9).

Pelatih catur Jateng, Ardan Ardianto menilai capaian timnya masih di bawah target. Seharusnya, Jateng bisa meraih dua emas, terutama di nomor beregu mix kilat.

“Target utama kami emas di beregu mix, tetapi hanya dapat perak. Total raihan empat perak dan tiga perunggu. Evaluasi tetap kami lakukan di tiap kategori, termasuk analisis penyebab kekalahan dan kendala yang dialami atlet,” ujarnya.