Pecatur Jateng Cherishta Nungki Raih 3 Medali di Debut Pomnas 2025

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pecatur asal Jawa Tengah Cherishta Joane Nungki berhasil mencatatkan prestasi membanggakan pada debut perdananya di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) 2025.

Dia menyumbangkan dua medali perak dan satu perunggu dari kategori Beregu Mix Cepat, Beregu Mix Kilat serta Beregu Putri.

"Ini pengalaman yang mengesankan buat saya karena pertama kali ikut Pomnas langsung bisa meraih tiga medali," ujar Cherish, sapaan akrabnya di Balairung Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Jumat (26/9).

Selama bertanding, dara kelahiran Kota Semarang ini mengaku lawan-lawannya tergolong cukup berat. Namun, dia bersyukur dengan torehannya.

"Tantangannya cukup berat, lawan-lawan dari provinsi lain lebih siap dan matang," kata mahasiswi Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang itu.

Dia mengakui masih ada banyak hal yang perlu dievaluasi, terutama dari sisi persiapan mental dan teknik.

"Saya harus lebih rajin latihan, memperkuat mental, dan mempersiapkan diri lebih baik. Harapannya nanti bisa berkontribusi bukan hanya untuk Jawa Tengah, tapi juga untuk Indonesia," ujarnya.

Meski awalnya menargetkan emas, Cherishta tetap bersyukur dengan raihan tersebut.