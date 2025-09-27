PSIM Yogyakarta Tim Bagus, PSM Makassar Patut Waspada

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar tengah dalam kepercayaan diri tinggi seusai menumbangkan Persija Jakarta di Pekan ke-6 BRI Super League 2025/26.

Kemenangan itu terasa spesial karena Pasukan Ramang menjadi tim pertama yang berhasil menghentikan rekor tandang sempurna Persija.

Namun ujian berikutnya sudah menanti. Pada Pekan ke-7, tim Ayam Jantan dari Timur bakal menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora BJ Habibie. Duel ini diprediksi bakal panas karena PSIM datang dengan status tim promosi yang sedang naik daun.

Laskar Mataram sejauh ini tampil mengejutkan. Dari empat laga tandang, mereka belum sekalipun kalah. Catatannya impresif dengan menumbangkan Persebaya Surabaya, Malut United FC, hingga Bali United FC.

Satu-satunya hasil imbang diraih saat melawan Persija Jakarta. Dengan koleksi 10 poin tandang, PSIM kini menjadi tim yang patut diperhitungkan.

Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares sudah memberi isyarat pasukannya akan tampil habis-habisan. Ia hanya memberi Yuran Fernandes dan kawan-kawan libur sehari usai melawan Persija, sebelum langsung fokus menatap laga kontra PSIM.

“PSIM adalah tim bagus. Mereka juga punya hasil-hasil pertandingan yang bagus di kandang lawan. Ini akan menjadi tantangan bagi kami,” ujar Tavares.

Pelatih asal Portugal itu tak sembarangan menyebut PSIM tim kuat. Menurutnya, skuad juara Pegadaian Liga 2 2024/25 ini punya materi pemain berbahaya seperti Ze Valente dan Nermin Haljeta. Karena itu, dia berharap dukungan penuh dari suporter PSM kembali menggelegar di stadion.