Ada Sang Mantan di Skuad PSIM, PSM Makassar Waspada

Sabtu, 27 September 2025 – 13:00 WIB
Juru Taktik PSM Makassar Bernardo Tavares. Foto: diambil dari ileague

jateng.jpnn.com, PAREPARE - Duel seru bakal tersaji di Stadion BJ Habibie, Parepare, Sabtu (27/9) sore. PSM Makassar akan menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ke-7 BRI Super League 2025/26.

Kedua tim datang dengan modal apik. Pasukan Ramang baru saja meraih kemenangan perdana musim ini dengan menaklukkan Persija Jakarta 2-0.

Sementara Laskar Mataram tampil impresif di laga tandang, selalu menang atas Malut United, Persebaya Surabaya, hingga terakhir Bali United.

Pelatih PSM Bernardo Tavares mengakui PSIM bukan lagi tim anak baru dari Liga 2. “Mereka mendatangkan banyak pemain Liga 1 musim lalu. Pertandingan ini akan sulit, jadi kami harus fokus sejak awal sampai selesai,” kata Tavares.

Salah satu pemain yang paling diwaspadai Tavares adalah striker PSIM Nermin Haljeta. Nama ini tentu tak asing bagi pelatih asal Portugal tersebut, karena musim lalu Nermin adalah top skor PSM.

“Kami tahu betul kualitas Nermin, dan dia juga tahu cara bermain PSM. Dia agresif, pantang menyerah, dan bisa bermain di dua posisi, striker maupun second striker,” ujarnya.

Laga ini diprediksi berlangsung ketat, mengingat kedua tim tengah dalam tren positif. PSM berusaha melanjutkan kebangkitan, sementara PSIM ingin mempertahankan rekor 100 persen kemenangan di laga tandang. (jpnn)

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

