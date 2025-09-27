Ezra Walian Diragukan Tampil Lawan Persijap, Persik Kediri Tak Mau Ambil Risiko

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persik Kediri harus bersiap tanpa salah satu juru gedor andalan mereka. Ezra Walian diragukan tampil saat Macan Putih menantang tuan rumah Persijap Jepara pada pekan ketujuh BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (27/9) malam.

Pelatih Persik Ong Kim Swee (OKS) mengonfirmasi kabar tersebut. Menurutnya, Ezra memang sudah kembali berlatih setelah absen dua pekan karena cedera.

Namun, kondisi fisiknya belum 100 persen siap untuk bermain penuh.

“Ezra sudah latihan lagi, ini kabar baik buat tim. Namun, setelah dua pekan tidak ikut latihan, dia butuh waktu untuk mengembalikan kebugarannya,” ujar pelatih asal Malaysia itu, Jumat (26/9).

Sejak awal musim, striker berusia 27 tahun itu selalu jadi pilihan utama Persik di lini depan. Dari empat laga yang dijalani, dia mencatatkan satu gol dan dua assist dalam 360 menit bermain.

Namun, cedera membuatnya harus menepi dalam dua pertandingan terakhir.

OKS menegaskan tidak akan gegabah. Jika Ezra diturunkan lawan Persijap, menit bermainnya bakal diatur secara bertahap.

“Kalau dipaksa main penuh, risikonya bisa cedera lebih parah. Itu yang ingin kami hindari,” tegas eks pelatih Persis Solo tersebut.