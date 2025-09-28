Persis Solo Bertekad Bangkit Lawan Arema, Hasil 3 Kekalahan Beruntun Jadi Motivasi

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo menghadapi misi berat pada pekan ke-7 BRI Super League 2025/26. Menjamu Arema FC di Stadion Manahan, Solo, Minggu (28/9) sore pukul 15.30 WIB, Laskar Sambernyawa datang dengan beban rekor buruk serta catatan tiga kekalahan beruntun.

Musim ini langkah Persis terseok-seok. Setelah kalah 0-2 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC di Bandar Lampung, tumbang 1-2 dari Persijap Jepara di kandang, dan terakhir dipaksa menyerah 0-1 oleh Borneo FC Samarinda, mereka kini terpuruk di dasar klasemen dengan empat poin.

Beban makin berat karena rekor pertemuan dengan Arema juga tak berpihak. Dari empat duel terakhir di kasta tertinggi, Persis hanya sekali memaksakan hasil imbang, sisanya berakhir dengan kekalahan.

Namun, pelatih kepala Persis Solo Peter de Roo mencoba menyalakan api optimisme. Menurutnya, tren buruk justru bisa jadi pemicu semangat baru para pemain.

“Setelah kekalahan melawan Borneo, kami punya momentum untuk bangkit. Kondisi tim lebih baik sekarang. Saya senang Jordy (Tutuarima) sudah kembali, Adriano juga pulih meski mungkin belum siap main penuh. Dengan itu semua, saya yakin bisa ambil tiga poin di Stadion Manahan,” ujar De Roo dalam konferensi pers jelang laga.

Pelatih asal Belanda itu menegaskan tiga kekalahan beruntun tak lantas membuat timnya kehilangan percaya diri. Perbaikan di sisi penguasaan bola dan suplai ke lini depan menjadi fokus utama.

“Ada pengaruh absennya beberapa pemain, tetapi kalau melihat cara kita bermain, spirit tetap maksimal. Saya bangga meski hasil belum baik,” katanya.

De Roo juga menekankan atmosfer ruang ganti tetap sehat. “Tidak ada saling menyalahkan. Semua pemain saling mendukung. Jika nanti kemenangan datang, kami ingin menjaga semangat dan kekompakan ini,” tegasnya.