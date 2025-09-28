JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persis Solo Bertekad Bangkit Lawan Arema, Hasil 3 Kekalahan Beruntun Jadi Motivasi

Persis Solo Bertekad Bangkit Lawan Arema, Hasil 3 Kekalahan Beruntun Jadi Motivasi

Minggu, 28 September 2025 – 04:00 WIB
Persis Solo Bertekad Bangkit Lawan Arema, Hasil 3 Kekalahan Beruntun Jadi Motivasi - JPNN.com Jateng
Pelatih Persis Solo Peter de Roo. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo menghadapi misi berat pada pekan ke-7 BRI Super League 2025/26. Menjamu Arema FC di Stadion Manahan, Solo, Minggu (28/9) sore pukul 15.30 WIB, Laskar Sambernyawa datang dengan beban rekor buruk serta catatan tiga kekalahan beruntun.

Musim ini langkah Persis terseok-seok. Setelah kalah 0-2 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC di Bandar Lampung, tumbang 1-2 dari Persijap Jepara di kandang, dan terakhir dipaksa menyerah 0-1 oleh Borneo FC Samarinda, mereka kini terpuruk di dasar klasemen dengan empat poin.

Beban makin berat karena rekor pertemuan dengan Arema juga tak berpihak. Dari empat duel terakhir di kasta tertinggi, Persis hanya sekali memaksakan hasil imbang, sisanya berakhir dengan kekalahan.

Baca Juga:

Namun, pelatih kepala Persis Solo Peter de Roo mencoba menyalakan api optimisme. Menurutnya, tren buruk justru bisa jadi pemicu semangat baru para pemain.

“Setelah kekalahan melawan Borneo, kami punya momentum untuk bangkit. Kondisi tim lebih baik sekarang. Saya senang Jordy (Tutuarima) sudah kembali, Adriano juga pulih meski mungkin belum siap main penuh. Dengan itu semua, saya yakin bisa ambil tiga poin di Stadion Manahan,” ujar De Roo dalam konferensi pers jelang laga.

Pelatih asal Belanda itu menegaskan tiga kekalahan beruntun tak lantas membuat timnya kehilangan percaya diri. Perbaikan di sisi penguasaan bola dan suplai ke lini depan menjadi fokus utama.

Baca Juga:

“Ada pengaruh absennya beberapa pemain, tetapi kalau melihat cara kita bermain, spirit tetap maksimal. Saya bangga meski hasil belum baik,” katanya.

De Roo juga menekankan atmosfer ruang ganti tetap sehat. “Tidak ada saling menyalahkan. Semua pemain saling mendukung. Jika nanti kemenangan datang, kami ingin menjaga semangat dan kekompakan ini,” tegasnya.

Persis Solo menghadapi misi berat pada pekan ke-7 BRI Super League 2025/26.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persis solo persis solo vs arema fc arema fc super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU