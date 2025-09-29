Thom Haye Mengaku Masih Perlu Adaptasi di Persib Bandung

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali menuai hasil pahit di BRI Super League 2025/26. Maung Bandung takluk 0-1 dari Persita Tangerang pada laga pekan ke-7 yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (27/9).

Padahal, Persib sejatinya punya peluang emas di babak pertama lewat titik putih. Namun, eksekusi Luciano Guaycochea berhasil ditepis kiper Persita Igor Carreira Rodrigues.

“Seharusnya kami bisa mencetak gol di babak pertama. Kami bermain lebih baik, tetapi kesempatan penalti terbuang. Di babak kedua kami tetap berusaha memainkan sepak bola yang bagus,” ujar gelandang Persib Thom Haye.

Haye menyebut Persita tampil disiplin setelah unggul. Tim lawan memilih menunggu dan menumpuk pemain di kotak penalti, membuat progresi umpan ke depan jadi sulit menembus pertahanan.

“Ini pengalaman baru bagi saya. Menghadapi tim yang bermain menunggu ketika sudah unggul memang tidak mudah. Saya harus banyak beradaptasi dengan gaya permainan di sini,” tutur pemain jebolan Liga Belanda itu.

Kekalahan ini jadi pukulan bagi Persib yang harus segera bangkit. Dalam empat hari ke depan, Maung Bandung sudah ditunggu laga berat di pentas Asia, menghadapi Bangkok United pada AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26. (jpnn)