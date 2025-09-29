Harapan Rosalvo Junior Setelah Persijap Jepara Tumbang dari Persik Kediri

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara kembali harus menelan pil pahit di kandang sendiri. Laskar Kalinyamat kalah 0-1 dari Persik Kediri pada laga pekan ke-7 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (27/9) malam.

Hasil ini menambah derita Persijap yang sebelumnya juga tumbang 1-2 dari Persita Tangerang di tempat yang sama. Dua kekalahan beruntun di depan publik sendiri membuat posisi Persijap di papan klasemen sementara merosot ke peringkat ke-13 dengan koleksi delapan poin.

Striker sekaligus kapten Persijap Rosalvo Junior tak menampik rasa kecewa yang dirasakannya. Pemain asal Brasil itu tampil penuh selama 90 menit, tetapi gagal membawa timnya meraih poin.

“Kami sudah berusaha keras, tetapi ini bukan hari yang baik untuk kami di laga home. Tentu sedih dengan hasil ini,” ucap Rosalvo usai laga.

Meski begitu, penyerang jangkung berpostur 190 cm itu menegaskan Persijap tak boleh terpuruk. Dia terus memberi semangat kepada rekan setim agar segera bangkit.

“Masih banyak pertandingan ke depan. Kami harus tetap fokus latihan dan berbenah. Saya selalu bicara dengan rekan-rekan untuk memberikan yang terbaik, baik saat latihan maupun pertandingan. Kami harus segera move on dan tampil lebih baik lagi,” tegasnya. (jpnn)