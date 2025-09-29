Persijap Jepara Kalah Lagi di Kandang, Mario Lemos Bongkar Biang Keroknya

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara belum bisa bangkit dari tren negatif di BRI Super League 2025/26. Menjamu Persik Kediri di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (27/9) malam, Laskar Kalinyamat menyerah dengan skor 0-2.

Gol Persik masing-masing dicetak Jose Enrique pada menit ke-18 dan Williams Jose Lugo jelang laga seusai di menit ke-89.

Bagi Persijap, hasil ini menjadi kekalahan kedua beruntun di kandang sendiri setelah sebelumnya dipermalukan Persita Tangerang dengan skor 1-2.

Baca Juga: Harapan Rosalvo Junior Setelah Persijap Jepara Tumbang dari Persik Kediri

Pelatih Persijap Mario Lemos tetap memberikan apresiasi untuk perjuangan anak asuhnya.

“Hasilnya memang tidak bagus dengan dua kekalahan di laga home. Namun, inilah sepak bola, kadang kami harus menerima hasil kurang baik. Anak-anak sudah berusaha keras, hanya saja belum cukup,” ucap Lemos, Senin (29/8).

Menurut pelatih asal Portugal itu, dua gol Persik lahir karena kesalahan pemain Persijap sendiri.

“Gol pertama murni dari kelengahan penjagaan. Gol kedua juga akibat kesalahan sendiri. Persik main lebih baik, lebih sabar, mereka unggul pengalaman dan pintar mengatur tempo,” jelasnya.

Lemos juga menyoroti tumpulnya lini serang Persijap. Beberapa peluang sempat tercipta, tetapi gagal dikonversi menjadi gol.