JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persijap Jepara Kalah Lagi di Kandang, Mario Lemos Bongkar Biang Keroknya

Persijap Jepara Kalah Lagi di Kandang, Mario Lemos Bongkar Biang Keroknya

Senin, 29 September 2025 – 14:40 WIB
Persijap Jepara Kalah Lagi di Kandang, Mario Lemos Bongkar Biang Keroknya - JPNN.com Jateng
Persijap Jepara belum bisa bangkit dari tren negatif di BRI Super League 2025/26. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara belum bisa bangkit dari tren negatif di BRI Super League 2025/26. Menjamu Persik Kediri di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (27/9) malam, Laskar Kalinyamat menyerah dengan skor 0-2.

Gol Persik masing-masing dicetak Jose Enrique pada menit ke-18 dan Williams Jose Lugo jelang laga seusai di menit ke-89.

Bagi Persijap, hasil ini menjadi kekalahan kedua beruntun di kandang sendiri setelah sebelumnya dipermalukan Persita Tangerang dengan skor 1-2.

Baca Juga:

Pelatih Persijap Mario Lemos tetap memberikan apresiasi untuk perjuangan anak asuhnya.

“Hasilnya memang tidak bagus dengan dua kekalahan di laga home. Namun, inilah sepak bola, kadang kami harus menerima hasil kurang baik. Anak-anak sudah berusaha keras, hanya saja belum cukup,” ucap Lemos, Senin (29/8).

Menurut pelatih asal Portugal itu, dua gol Persik lahir karena kesalahan pemain Persijap sendiri.

Baca Juga:

“Gol pertama murni dari kelengahan penjagaan. Gol kedua juga akibat kesalahan sendiri. Persik main lebih baik, lebih sabar, mereka unggul pengalaman dan pintar mengatur tempo,” jelasnya.

Lemos juga menyoroti tumpulnya lini serang Persijap. Beberapa peluang sempat tercipta, tetapi gagal dikonversi menjadi gol.

Persijap Jepara belum bisa bangkit dari tren negatif di BRI Super League 2025/26.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persijap jepara persijap mario lemos bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU