Hasil Pekan ke-7 BRI Super League: Borneo FC Masih Perkasa, Dua Klub Jawa Tengah Beda Nasib

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sembilan laga pekan ke-7 BRI Super League 2025/26 sudah tuntas digelar. Borneo FC Samarinda tampil makin perkasa dengan catatan sempurna, sementara Persita Tangerang melanjutkan tren positif usai menumbangkan sang juara bertahan, Persib Bandung.

Pekan ke-7 dibuka dengan kemenangan tipis Malut United atas Bhayangkara Presisi Lampung, Kamis (25/9). Gol tunggal Yakob Sayuri sudah cukup mengantar tim tamu pulang dengan tiga poin dari Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.

Sehari berselang, Bali United kembali ke jalur kemenangan. Serdadu Tridatu sukses menundukkan Semen Padang 3-1 di Stadion H. Agus Salim, Padang.

Masih di hari yang sama, duel sengit Dewa United kontra Persebaya Surabaya berakhir imbang 1-1. Bajul Ijo selamat dari kekalahan berkat penalti Bruno Moreira di menit akhir.

Sorotan besar datang dari Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9). Persita Tangerang sukses membuat kejutan dengan menekuk Persib Bandung 2-1. Kemenangan itu sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Pendekar Cisadane dalam empat laga terakhir.

Pekan ke-7 ditutup dengan big match Borneo FC melawan Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (28/9). Pesut Etam terlalu tangguh bagi Macan Kemayoran dan menang 3-1.

Tambahan tiga poin membuat Borneo masih sempurna, enam kali menang dari enam laga. Tim besutan Pieter Huistra itu kukuh di puncak klasemen dengan 18 poin, unggul enam poin dari PSIM Yogyakarta yang berada di posisi kedua. (jpnn)

Hasil Lengkap Pekan ke-7 BRI Super League 2025/26: