Tak Pernah Menang, PSIS Semarang Terpuruk, Kahudi Wahyu Pasang Badan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang belum juga mampu bangkit dari keterpurukan di awal kompetisi Pegadaian Championship 2025/26. Mahesa Jenar kembali menelan pil pahit dengan catatan tiga kali kalah dari tiga laga awal.

Setelah dipermalukan Persiku Kudus 0-4 di laga pembuka dan takluk 0-2 dari Persipura Jayapura, PSIS kembali tersungkur di pekan ke-3.

Bermain di kandang sendiri, Stadion Jatidiri, Sabtu (27/9), tim asuhan Kahudi Wahyu menyerah 1-2 dari Persiba Balikpapan.

Ironisnya, PSIS sempat unggul lebih dulu di babak pertama. Namun, lima menit jelang laga bubar, gawang Mahesa Jenar justru jebol dua kali. Drama makin menyakitkan saat peluang menyamakan skor lewat penalti di injury time terbuang percuma.

“Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini bukan hasil yang kami inginkan. Kami bertekad minimal meraih poin, tetapi nyatanya gagal total,” ucap pelatih PSIS Semarang Kahudi Wahyu, Senin (29/9).

Kahudi menegaskan hasil buruk ini sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Meski begitu, dia menilai anak asuhnya sudah berjuang keras dan bermain lebih disiplin dibanding laga sebelumnya.

Menurutnya, persoalan utama ada pada mentalitas dan konsentrasi di menit-menit akhir.

“Saya minta anak-anak jangan saling menyalahkan, tetapi introspeksi diri masing-masing. Masih banyak pertandingan ke depan,” tambahnya.