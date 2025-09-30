Jeda Internasional, PSM Makassar Fokus Benahi Fisik

JPNN.com

Selasa, 30 September 2025 – 09:10 WIB
Juru Taktik PSM Makassar Bernardo Tavares. Foto: diambil dari ileague

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar memilih fokus pada pemulihan kondisi fisik pemain selama jeda internasional. Hal itu ditegaskan pelatih Bernardo Tavares seusai timnya hanya bermain imbang 0-0 melawan PSIM Yogyakarta pada pekan ketujuh BRI Super League 2025/26.

“Setelah ini ada FIFA break. Kami harap bisa dimanfaatkan agar pulih dan fit semua. Dengan begitu, kami bisa kembali bekerja untuk meraih kemenangan sesuai target,” kata Tavares, Senin (29/9).

Pelatih asal Portugal itu mengakui skuad Juku Eja tampil kelelahan saat menghadapi PSIM.

Meski gagal menang, dia tetap mengapresiasi tambahan satu poin.

“Kami kelelahan melawan tim dengan jarak tempuh berlari tinggi. Hasil imbang ini cukup bagus buat kami. Ada beberapa peluang, tetapi kiper PSIM melakukan penyelamatan fantastis,” ujarnya.

PSM saat ini mengoleksi hasil kurang konsisten di awal musim. Seuai jeda internasional, PSM Makassar bakal menghadapi laga berat kontra Arema FC di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (19/10) pukul 15.30 WIB. (jpnn)

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

