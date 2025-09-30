Kendal Tornado FC Rasakan Manisnya 3 Poin, Sang Pelatih Senang

jateng.jpnn.com, KENDAL - Kendal Tornado FC akhirnya merasakan manisnya tiga poin di ajang Pegadaian Championship 2025/26.

Tim promosi asal Pantura itu sukses menekuk tuan rumah Persipura Jayapura dengan skor tipis 3-2 di Stadion Lukas Enembe, Minggu (28/9).

Drama terjadi ketika striker gaek Kushedya Hari Yudo jadi pahlawan lewat golnya jelang laga bubar. Gol tersebut memastikan Laskar Badai Pantura pulang dengan kemenangan perdana musim ini.

Sebelumnya, Kendal Tornado FC tampil garang lewat sundulan Dimas Sukarno Putra dan sepakan keras Muhammad Ragil. Namun, Persipura bangkit lewat Marianus Wanewar dan Reno Salampessy untuk membuat kedudukan kembali sama kuat.

“Kemenangan yang sangat berarti. Puji Tuhan, anak-anak tampil habis-habisan di kandang lawan. Ini bukti kerja keras mereka,” ujar pelatih Stefan Keeltjes lega.

Pelatih asal Surabaya itu juga menyoroti produktivitas timnya yang akhirnya pecah telur usai tumpul di dua laga awal.' “Kami cetak tiga gol, ini kemajuan. Tapi banyak catatan yang akan kami evaluasi. Kompetisi masih panjang,” tegasnya.

Pemain Kendal Tornado Marius Ahoren tak kalah semringah. “Kami tidak menyerah meski sempat disamakan Persipura. Justru itu membuat kami makin termotivasi,” katanya.

Selanjutnya, Kendal Tornado FC akan menghadapi Persiba Balikpapan dengan semangat baru setelah mencatat kemenangan bersejarah di Papua. (jpnn)