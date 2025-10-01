30 Kali Selamatkan Gawang, Kiper Persis Solo Mengungguli Legiun Asing

JPNN.com

Rabu, 01 Oktober 2025 – 16:15 WIB
Kiper Persis Solo M Riyandi saat menyelamatkan gawangnya dari kebobolan pada laga BRI Super League. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SOLO - Pekan ke-7 BRI Super League 2025/26 menandai kebangkitan nama Muhamad Riyandi sebagai kiper paling sibuk sekaligus paling tangguh. Penjaga gawang Persis Solo itu sudah mencatat 30 penyelamatan, terbanyak di antara kiper lain.

Catatan tersebut menegaskan perannya sebagai tembok kokoh Laskar Sambernyawa.

Refleks cepat dan keberanian dalam duel satu lawan satu menjadi senjata utama Riyandi. Berulang kali, peluang matang lawan kandas di tangannya. Tak heran jika kiprahnya kini jadi sorotan, bahkan disebut-sebut sebagai kiper paling sulit ditembus sejauh musim ini berjalan.

Di belakang Riyandi, Mike Hauptmeijer dari Bali United terus menempel dengan 27 penyelamatan. Kiper asal Belanda itu bukan hanya piawai menghalau bola, tetapi juga tenang dalam distribusi. Kehadirannya membuat lini belakang Serdadu Tridatu lebih percaya diri.

Nadeo Arga Winata (Borneo FC Samarinda) juga masih menjaga konsistensi dengan 26 saves. Berbekal pengalaman di level internasional, Nadeo menunjukkan ketenangan ekstra saat timnya ditekan.

Dua wajah muda, Cahya Supriadi (PSIM Yogyakarta) dan Ernando Ari Sutaryadi (Persebaya Surabaya), mengoleksi 22 penyelamatan. Cahya dikenal agresif keluar-masuk kotak penalti, sementara Ernando lebih mengandalkan posisi dan insting membaca arah bola.

Di jajaran kiper asing, Sonny Stevens (Dewa United Banten FC) dan Igor Rodrigues (Persita Tangerang) sama-sama sudah mengoleksi 21 saves. Stevens mengandalkan postur menjulang untuk menutup ruang tembak, sedangkan Igor terkenal lihai membaca arah bola. Persaingan keduanya layak dinanti, karena selisih statistik masih tipis.

Nama lain seperti Aldo Monteiro (PSBS Biak) dan Miswar Saputra (Madura United FC) mengoleksi 20 penyelamatan. Sementara Muhammad Adi Satryo (Arema FC) masuk 10 besar dengan 18 saves, modal bagus bagi kiper muda yang masih menanjak kariernya. (jpnn)

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

