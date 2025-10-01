PSIS Semarang Terpuruk di Dasar Klasemen, Kahudi Wahyu Dipecat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Manajemen PSIS Semarang membuat keputusan untuk mengakhiri kontrak kerja sama dengan pelatih kepala Kahudi Wahyu pada Selasa (30/9) malam.

Direktur Utama PT Mahesa Jenar Semarang Agung Buwono menyebut keputusan ini lahir dari evaluasi terhadap performa tim di tiga laga awal Pegadaian Championship 2025/26.

“Manajemen PSIS dan coach Kahudi resmi mengakhiri kontrak kerja sama sebagai pelatih kepala karena evaluasi yang kami lakukan,” kata Agung.

Untuk sementara, kursi pelatih kepala akan diisi oleh asisten pelatih Ega yang ditunjuk sebagai caretaker. Meski demikian, manajemen tak tinggal diam dan langsung berburu pengganti permanen.

“Sementara dipegang coach Ega, dan kami saat ini langsung mencari pelatih kepala baru,” tambah Agung.

Langkah tegas ini tak lepas dari catatan minor PSIS di awal musim. Dari tiga pertandingan, Mahesa Jenar menelan tiga kekalahan beruntun.

Mereka kalah telak 0-4 dari Persiku Kudus di laga pembuka di kandang sendiri, tumbang 0-2 dari Persipura Jayapura, lalu kembali menyerah 1-2 saat menjamu Persiba Balikpapan.

Hasil tersebut membuat PSIS terjerembap di dasar klasemen sementara Grup 2 alias Grup Timur, duduk di peringkat ke-10 dengan nirpoin.