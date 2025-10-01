JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga PSIS Semarang Terpuruk di Dasar Klasemen, Kahudi Wahyu Dipecat

PSIS Semarang Terpuruk di Dasar Klasemen, Kahudi Wahyu Dipecat

Rabu, 01 Oktober 2025 – 16:34 WIB
PSIS Semarang Terpuruk di Dasar Klasemen, Kahudi Wahyu Dipecat - JPNN.com Jateng
Manajemen PSIS Semarang membuat keputusan untuk mengakhiri kontrak kerja sama dengan pelatih kepala Kahudi Wahyu pada Selasa (30/9) malam. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Manajemen PSIS Semarang membuat keputusan untuk mengakhiri kontrak kerja sama dengan pelatih kepala Kahudi Wahyu pada Selasa (30/9) malam.

Direktur Utama PT Mahesa Jenar Semarang Agung Buwono menyebut keputusan ini lahir dari evaluasi terhadap performa tim di tiga laga awal Pegadaian Championship 2025/26.

“Manajemen PSIS dan coach Kahudi resmi mengakhiri kontrak kerja sama sebagai pelatih kepala karena evaluasi yang kami lakukan,” kata Agung.

Baca Juga:

Untuk sementara, kursi pelatih kepala akan diisi oleh asisten pelatih Ega yang ditunjuk sebagai caretaker. Meski demikian, manajemen tak tinggal diam dan langsung berburu pengganti permanen.

“Sementara dipegang coach Ega, dan kami saat ini langsung mencari pelatih kepala baru,” tambah Agung.

Langkah tegas ini tak lepas dari catatan minor PSIS di awal musim. Dari tiga pertandingan, Mahesa Jenar menelan tiga kekalahan beruntun.

Baca Juga:

Mereka kalah telak 0-4 dari Persiku Kudus di laga pembuka di kandang sendiri, tumbang 0-2 dari Persipura Jayapura, lalu kembali menyerah 1-2 saat menjamu Persiba Balikpapan.

Hasil tersebut membuat PSIS terjerembap di dasar klasemen sementara Grup 2 alias Grup Timur, duduk di peringkat ke-10 dengan nirpoin.

Manajemen PSIS Semarang membuat keputusan untuk mengakhiri kontrak kerja sama dengan pelatih kepala Kahudi Wahyu pada Selasa (30/9) malam.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   psis semarang psis pegadaian championship kahudi wahyu

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU