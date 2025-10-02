Gaji Tak Kunjung Dibayar, Bernardo Tavares Memilih Tinggalkan PSM Makassar

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - Pelatih asal Portugal Bernardo Tavares resmi mengumumkan perpisahannya dengan PSM Makassar.

Kabar mengejutkan itu dia sampaikan langsung lewat unggahan di akun X pribadinya pada Rabu (30/9).

Kepergian Tavares bukan karena prestasi jeblok, melainkan buntut masalah gaji yang tak kunjung dibayarkan.

“Terima kasih PSM Makassar. Dengan rasa sedih yang sangat besar, saya umumkan kepergian saya dari PSM Makassar. Alasannya adalah minimnya pembayaran gaji, suatu situasi yang telah saya alami selama tiga setengah tahun saya menjadi pelatih, yang sekarang tidak dapat dipertahankan lagi,” tulis Tavares.

Sebelumnya, pelatih berusia 44 tahun itu pernah mengeluh terbuka soal gaji. Bahkan, menjelang laga melawan Persija Jakarta (20/9), Tavares menyebut dirinya dan staf belum digaji selama lima bulan.

Situasi pelik ini bukan hal baru baginya. Pada 2023, ia bahkan nekat melelang trofi pelatih terbaik serta jersei pribadi demi membayar gaji staf.

Meski dihantam berbagai persoalan, Tavares tetap mampu mempersembahkan gelar Liga 1 2022/2023. PSM menutup penantian 23 tahun dengan 75 poin dari 34 laga, unggul jauh dari pesaing terdekat.

Selain sukses di papan klasemen, Tavares juga dikenal berani memberi panggung kepada pemain muda. Nama-nama seperti Ramadhan Sananta, Victor Dethan, Dzaky Asraf, hingga Ananda Raehan berkembang pesat di bawah asuhannya.