Menjelang Hadapi Arab Saudi, Timnas Indonesia Kehilangan 2 Pemain Kunci

jateng.jpnn.com, JEDDAH - Timnas Indonesia akan menjalani ujian besar saat bertandang ke Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, untuk menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis (9/10) dini hari WIB.

Meski datang dengan semangat tinggi, pasukan Garuda harus menghadapi kenyataan pahit, yakni dua pemain kunci Ole Romeny dan Emil Audero, masih diragukan tampil karena cedera.

Ole masih dalam masa pemulihan setelah mendapat tekel keras saat membela Oxford United, sementara Emil mengalami cedera saat menjaga gawang Cremonese di Liga Italia.

Kondisi ini jelas membuat pelatih Patrick Kluivert harus putar otak. Sang arsitek asal Belanda diperkirakan kembali mengandalkan formasi 4-2-3-1 yang ia racik pada FIFA Match Day bulan lalu. Empat bek kemungkinan diisi Yakob Sayuri, Kevin Diks, Jay Idzes, dan Calvin Verdonk, dengan Maarten Paes yang sudah pulih cedera siap mengawal gawang.

Di lini tengah, duet solid Joey Pelupessy dan Thom Haye hampir pasti jadi pilihan utama. Sedangkan trisula di belakang striker diperkirakan ditempati Ricky Kambuaya yang sedang naik performanya, Eliano Reijnders, serta pemain muda Miliano Jonathans yang sebelumnya tampil impresif di Surabaya.

Absennya Ole membuka peluang besar bagi Ragnar Oratmangoen untuk menjadi tumpuan lini depan. Penyerang FCV Dender itu sudah mulai mendapat menit bermain bersama klubnya dan bisa jadi senjata rahasia Kluivert di Jeddah.

Manajer timnas Indonesia, Sumardji, memastikan bahwa baik Emil maupun Paes tetap akan bergabung ke pemusatan latihan. “Kondisi Marteen sudah siap berlatih penuh, sementara Emil masih dipantau. Komunikasi dengan tim medis klubnya tetap berjalan,” ujarnya.

Meski dihantam badai cedera, Kluivert tetap menatap laga dengan optimisme. “Yang penting pemain siap secara mental. Formasi sudah dicoba, tinggal bagaimana mereka beradaptasi di lapangan,” ucapnya singkat. (antara/jpnn)