Misi Timnas Indonesia di Tanah Arab, Jalan Terjal Menuju Piala Dunia 2026

jateng.jpnn.com, JEDDAH - Mimpi Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026 akan kembali diuji pekan depan. Pasukan Garuda akan melakoni dua laga berat pada putaran keempat (round 4) Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mempertemukan mereka dengan raksasa-raksasa kawasan.

Indonesia tergabung di Grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Sesuai jadwal, laga pertama akan mempertemukan Indonesia melawan Arab Saudi pada Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah.

Tiga hari berselang, Minggu (12/10), Garuda kembali turun menghadapi Irak di stadion yang sama pada pukul 02.30 WIB.

Modal persiapan cukup baik dibawa skuad Patrick Kluivert. Dalam uji coba di Surabaya awal September 2025, Garuda menang telak 6-0 atas Taiwan dan bermain imbang 0-0 melawan Lebanon. Hasil itu menjadi bekal penting sebelum terjun ke laga sebenarnya.

Kluivert awalnya memanggil 28 pemain. Namun, pada Kamis (2/10), dia menambah satu nama, yakni kiper Borneo FC Nadeo Argawinata. Penambahan ini dilakukan karena kondisi Emil Audero belum pulih sepenuhnya dari cedera yang ia dapat saat pemanasan bersama klubnya Cremonese.

“Emil masih dalam pemantauan tim medis klub dan komunikasi terus kami lakukan. Cedera ringan, tetapi butuh waktu,” kata manajer timnas Sumardji, di Bandara Soekarno-Hatta.

Dengan begitu, total ada 29 pemain yang akan dibawa Kluivert untuk menghadapi dua partai krusial ini.

Perjalanan Garuda di round 4 tidak mudah. Hanya juara grup yang berhak langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat kedua mesti berjuang di playoff antarbenua, dan peringkat ketiga otomatis tersingkir. (antara/jpnn)