Ivar Jenner Diproyeksikan Perkuat Timnas U-23 Indonesia di SEA Games 2025

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji buka suara soal keputusan memanggil Ivar Jenner untuk memperkuat timnas U-23 Indonesia di ajang SEA Games 2025 pada Desember.

Padahal, gelandang FC Utrecht itu sebelumnya diyakini bakal diplot untuk skuad Garuda senior dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, pelatih Indra Sjafri memilih memasukkan Ivar ke skuad SEA Games.

“Ini hasil komunikasi dengan Direktur Teknik Alexandre Zwiers. Kami menempatkan pemain-pemain sesuai kebutuhan pelatih,” kata Sumardji di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (2/10).

Meski demikian, Sumardji tak menampik bahwa pemanggilan Ivar masih terkendala restu klub. Maklum, pesta olahraga Asia Tenggara itu tidak masuk kalender resmi FIFA.

“Ivar ini nanti benar-benar kami perjuangkan supaya klubnya bisa melepas. Karena SEA Games bukan agenda FIFA Match Day,” ujarnya.

Sementara itu, nama lain yang tak masuk dalam skuad SEA Games 2025 adalah Marselino Ferdinan. Bintang muda AS Trencin tersebut masih harus menjalani pemulihan cedera hamstring yang dia dapat ketika menghadapi Lebanon.

“Lino masih dalam terapi. Kemarin saya ketemu dia, masih terasa sakit ketika melakukan sepakan keras,” tambah Sumardji.

Sebagai informasi, sepak bola putra SEA Games 2025 akan berlangsung mulai 3 hingga 18 Desember. Indonesia sendiri datang dengan status juara bertahan setelah merebut medali emas di SEA Games 2023. (antara/jpnn)