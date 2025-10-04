Komentar Kluivert Setelah Emil Audero Dipastikan Absen: Kerugian Bagi Timnas

jateng.jpnn.com, JEDDAH - Timnas Indonesia mendapat kabar buruk menjelang laga krusial putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Kiper utama Garuda Emil Audero dipastikan absen menghadapi Arab Saudi dan Irak.

Pelatih Patrick Kluivert mengumumkan kabar ini setelah Emil menjalani pemeriksaan MRI.

“Saya berbicara dengan Emil lewat telepon, dan dia memastikan tidak bisa tampil pada dua pertandingan putaran keempat melawan Arab Saudi dan Irak,” kata Kluivert, Jumat (3/10).

Menurut Kluivert, kehilangan Emil jadi pukulan telak. “Kualitas Emil sebagai penjaga gawang sangatlah bagus. Melihat penampilan terakhirnya, ini tentu kerugian besar bagi tim,” tegasnya.

Untuk menutup celah di bawah mistar, Kluivert langsung memanggil dua kiper, yakni Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama.

Nadeo bahkan sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (2/10), guna bergabung dengan skuad Garuda yang lebih dulu berangkat.

“Kami tahu kami mewakili negara besar dalam sepak bola. Target kami jelas, tetapi yang terpenting adalah eksekusinya. Kami harus tajam, terutama dalam bola mati,” ujar Kluivert.