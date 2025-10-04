Hadapi Barito Putera di Kandang, PSIS Semarang Siap Bangkit: Insyaalllah 3 Poin

JPNN.com

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 12:10 WIB
PSIS Semarang bertekad menjadikan laga pekan ke-4 Pegadaian Championship 2025/26 sebagai titik balik kebangkitan. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang bertekad menjadikan laga pekan ke-4 Pegadaian Championship 2025/26 sebagai titik balik kebangkitan.

Tim berjuluk Mahesa Jenar itu akan menjamu pemuncak klasemen Grup 2 PS Barito Putera, di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (4/10) malam.

Secara statistik, kondisi PSIS memang memprihatinkan. Mereka terpuruk di dasar klasemen dengan catatan tiga kali kalah, kebobolan delapan gol, dan baru sekali menjebol gawang lawan.

Bandingkan dengan Barito Putera yang sudah mencetak tujuh gol tanpa sekalipun kebobolan.

Namun caretaker PSIS Ega Raka menegaskan timnya sudah belajar dari pahitnya tiga laga sebelumnya.

“Pertandingan ini sangat penting. Kami sudah sepakat untuk bangkit, insyallah bisa meraih poin penuh. Kami tidak mau gagal lagi, apalagi di kandang sendiri,” ujarnya.

Harapan itu kian besar dengan kembalinya bek asing Marco Ivanovic yang sudah bebas dari sanksi, serta siap tempurnya gelandang Brasil Luan Diaz. Kehadiran dua legiun asing ini diyakini bisa memperkuat lini belakang dan menambah kreativitas serangan PSIS.

Meski mengakui Barito Putera sebagai tim mewah dengan deretan pemain berpengalaman, Ega menegaskan lawan tetap punya celah.

