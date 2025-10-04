Ole Romeny Ikut Gabung Latihan Perdana Timnas di Jeddah, tetapi...

jateng.jpnn.com, JEDDAH - Timnas Indonesia sudah mulai memanaskan mesin jelang duel berat kontra Arab Saudi di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ada satu nama yang bikin cemas, yakni Ole Romeny.

Striker Oxford United itu memang sudah ikut latihan perdana skuad Garuda di Jeddah, Jumat (3/10) malam waktu setempat.

Dalam video yang dibagikan PSSI, Ole tampak bergabung bersama 14 pemain lainnya yang lebih dulu hadir.

Namun, pelatih Patrick Kluivert belum berani memastikan apakah bomber 24 tahun itu bisa diturunkan pada laga di Stadion King Abdullah Sport City, Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB.

“Kami harus tahu, dan harus melihat,” kata Kluivert soal peluang Ole dimainkan.

Wajar kalau eks Ajax itu masih berhati-hati. Ole baru saja pulih dari cedera serius akibat tekel keras Paulinho Moccelin saat Oxford jumpa Arema FC di Piala Presiden 2025, Juli lalu. Akibatnya, dia absen di 10 laga klubnya di kompetisi domestik.

Meski begitu, ada kabar baik. Manajer timnas Sumardji menyebut kondisi Ole sudah 95 persen fit. “Tinggal kurang sedikit saja,” tegasnya.

Kluivert juga mengaku senang melihat perkembangan eks striker NEC Nijmegen itu. “Reaksinya bagus saat latihan hari ini, dan itu yang terpenting. Saya senang melihatnya kembali, tetapi kami tetap berhati-hati,” ujarnya.