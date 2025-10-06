Bernardo Tavares Mengundurkan Diri dari PSM Makassar, Ini Pengganti Sementaranya

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - Bernardo Tavares resmi mengundurkan diri dari jabatan pelatih kepala PSM Makassar. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Tavares pada Rabu (1/10) malam saat dirinya berada di Portugal, negara asalnya.

Manajemen PSM pun langsung merespons cepat dengan mengeluarkan pernyataan resmi terkait keputusan pelatih yang sudah menakhodai Pasukan Ramang selama 3,5 musim itu.

“PSM Makassar dengan ini secara resmi mengumumkan perpisahannya dengan Bernardo Tavares sebagai pelatih kepala. Klub menghormati keputusan tersebut dan berterima kasih atas segala prestasi yang sudah ditorehkan,” bunyi pernyataan resmi manajemen.

Meski ditinggal sang pelatih utama, manajemen memastikan aktivitas tim tetap berjalan normal. Seusai jeda internasional, skuat PSM akan kembali latihan pada 10 Oktober 2025.

Asisten pelatih Ahmad Amiruddin akan bertindak sebagai caretaker sampai klub menetapkan pelatih kepala baru.

“Perjuangan tim masih panjang. Dukungan dan doa dari seluruh pecinta PSM sangat penting untuk menghadapi sisa kompetisi musim ini. Ewako!” lanjut pernyataan resmi klub.

Saat ini, PSM Makassar tengah berada di posisi ke-14 klasemen sementara BRI Super League 2025/26 dengan koleksi 8 poin dari 7 laga (4 kali imbang, sekali menang, dan dua kali kalah).

Tim Ayam Jantan dari Timur masih punya waktu mempersiapkan diri sebelum laga penting melawan Arema FC pada Pekan ke-8, Minggu (19/10), di Stadion BJ Habibie, Parepare. (JPNN)