Timnas Indonesia Hadapi Dua Raksasa Asia, Maarten Paes Tak Mau Terbebani

jateng.jpnn.com, JEDDAH - Kiper timnas Indonesia Maarten Paes menegaskan dua laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak bakal jadi partai paling penting sepanjang sejarah sepak bola Indonesia.

Tim Garuda akan lebih dulu menantang Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari pukul 00.15 WIB. Setelah itu, giliran Irak yang jadi lawan berat pada Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB di stadion yang sama.

“Ini pertandingan yang besar. Bahkan mungkin terbesar dalam sejarah negeri ini,” kata Maarten, Senin (6/10).

Meski begitu, penjaga gawang 27 tahun itu mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terbebani atmosfer besar yang bakal menyelimuti duel nanti.

“Saya pikir kami harus bermain untuk pertandingannya, bukan untuk momennya. Kalau bisa melakukan itu, peluang menang sangat terbuka,” tegasnya.

Kiper kelahiran Belanda itu baru saja pulih dari cedera panjang sejak Agustus. Cedera tersebut membuatnya absen saat Indonesia melakoni FIFA Match Day kontra Taiwan dan Lebanon di Surabaya bulan lalu.

Setelah menjalani laga comeback bersama FC Dallas menghadapi LA Galaxy di Major League Soccer, Minggu (5/10), Maarten langsung terbang dari Amerika Serikat menuju Jeddah.

“Pertandingan ini sudah saya tandai merah di agenda saya. Sembilan minggu saya menunggu momen ini,” ucapnya.