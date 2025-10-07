Hasil Sidang Komdis PSSI: Ulah Suporter Bikin Persiku Kudus Didenda Puluhan Juta

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komite Disiplin (Komdis) PSSI mengumumkan hasil sidangnya pada Kamis, 25 September 2025. Sidang kali ini menghasilkan sederet keputusan tegas terhadap klub, pemain, dan panitia pelaksana di dua kompetisi, BRI Super League 2025/2026 dan Pegadaian Championship 2025/2026.

Sebanyak 15 pihak dijatuhi sanksi, mulai dari denda puluhan juta rupiah hingga larangan bermain dalam beberapa laga.

Berikut rangkuman lengkap hasil sidang Komdis PSSI:

1. Bali United FC - Denda Rp30 Juta

Dalam laga kontra PSIM Yogyakarta (20 September 2025), terjadi pelemparan kemasan air minum ke area lapangan oleh oknum penonton dari sisi timur laut stadion. Komdis menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp30 juta kepada klub berjuluk Serdadu Tridatu tersebut.

2. PSM Makassar - Denda Rp50 Juta

Laga panas antara PSM Makassar vs Persija Jakarta (21 September 2025) menghasilkan lima kartu kuning untuk tim tuan rumah. Akibat akumulasi pelanggaran disiplin, PSM didenda Rp50 juta.0

3. Yuran Fernandes (PSM Makassar) - Larangan 4 Laga+Denda Rp50 Juta