JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Hasil Sidang Komdis PSSI: Ulah Suporter Bikin Persiku Kudus Didenda Puluhan Juta

Hasil Sidang Komdis PSSI: Ulah Suporter Bikin Persiku Kudus Didenda Puluhan Juta

Selasa, 07 Oktober 2025 – 06:00 WIB
Hasil Sidang Komdis PSSI: Ulah Suporter Bikin Persiku Kudus Didenda Puluhan Juta - JPNN.com Jateng
Ilustrasi Komdis PSSI. Foto: pssi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komite Disiplin (Komdis) PSSI mengumumkan hasil sidangnya pada Kamis, 25 September 2025. Sidang kali ini menghasilkan sederet keputusan tegas terhadap klub, pemain, dan panitia pelaksana di dua kompetisi, BRI Super League 2025/2026 dan Pegadaian Championship 2025/2026.

Sebanyak 15 pihak dijatuhi sanksi, mulai dari denda puluhan juta rupiah hingga larangan bermain dalam beberapa laga.

Berikut rangkuman lengkap hasil sidang Komdis PSSI:

Baca Juga:

1. Bali United FC - Denda Rp30 Juta

Dalam laga kontra PSIM Yogyakarta (20 September 2025), terjadi pelemparan kemasan air minum ke area lapangan oleh oknum penonton dari sisi timur laut stadion. Komdis menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp30 juta kepada klub berjuluk Serdadu Tridatu tersebut.

2. PSM Makassar - Denda Rp50 Juta

Baca Juga:

Laga panas antara PSM Makassar vs Persija Jakarta (21 September 2025) menghasilkan lima kartu kuning untuk tim tuan rumah. Akibat akumulasi pelanggaran disiplin, PSM didenda Rp50 juta.0

3. Yuran Fernandes (PSM Makassar) - Larangan 4 Laga+Denda Rp50 Juta

Komite Disiplin (Komdis) PSSI mengumumkan hasil sidangnya pada Kamis, 25 September 2025.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   sidang komdis pssi hasil sidang komdis pssi komdis pssi persiku kudus bri super league pegadaian championship

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU