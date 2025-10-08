JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Kluivert Tak Mau Timnas Indonesia Sekadar Bermain Baik, Semua Harus Sempurna

Kluivert Tak Mau Timnas Indonesia Sekadar Bermain Baik, Semua Harus Sempurna

Rabu, 08 Oktober 2025 – 00:00 WIB
Kluivert Tak Mau Timnas Indonesia Sekadar Bermain Baik, Semua Harus Sempurna - JPNN.com Jateng
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert pada jumpa pers setelah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan China, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni 2025. (ANTARA/RAUF ADIPATI)

jateng.jpnn.com, JEDDAH - Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menegaskan pasukannya tak boleh setengah hati saat melakoni dua laga penting di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Targetnya jelas, tembus otomatis ke putaran final yang bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Skuad Garuda akan bertarung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, melawan tuan rumah Arab Saudi pada Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB, sebelum menghadapi Irak pada Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB.

Baca Juga:

Dua pertandingan ini akan menjadi penentu, hanya 180 menit yang memisahkan Indonesia dengan mimpi tampil di Piala Dunia.

“Anda bisa mempersiapkan segalanya, tetapi di hari pertandingan, eksekusinya harus sempurna. Bola mati, penguasaan bola, kehilangan bola, semua harus tepat,” tegas Kluivert, Selasa (7/10).

“Tujuan kami lakukan yang terbaik, dan lolos," katanya menambahkan.

Baca Juga:

Indonesia membawa 29 pemain, termasuk empat kiper. Namun satu nama harus absen, yakni Emil Audero, yang mengalami cedera betis saat membela klubnya, Cremonese, di Liga Italia kontra Como pada akhir September.

Sebagai gantinya, Kluivert memanggil dua penjaga gawang tambahan, yakni Nadeo Argawinata (Borneo FC) dan Reza Arya (PSM Makassar).

Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menegaskan pasukannya tak boleh setengah hati saat melakoni dua laga penting di putaran ke-4 Kualifikasi Piala Dunia.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Timnas Indonesia patrick kluivert kualifikasi piala dunia 2026 piala dunia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU