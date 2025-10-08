Kluivert Tak Mau Timnas Indonesia Sekadar Bermain Baik, Semua Harus Sempurna

jateng.jpnn.com, JEDDAH - Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menegaskan pasukannya tak boleh setengah hati saat melakoni dua laga penting di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Targetnya jelas, tembus otomatis ke putaran final yang bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Skuad Garuda akan bertarung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, melawan tuan rumah Arab Saudi pada Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB, sebelum menghadapi Irak pada Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB.

Dua pertandingan ini akan menjadi penentu, hanya 180 menit yang memisahkan Indonesia dengan mimpi tampil di Piala Dunia.

“Anda bisa mempersiapkan segalanya, tetapi di hari pertandingan, eksekusinya harus sempurna. Bola mati, penguasaan bola, kehilangan bola, semua harus tepat,” tegas Kluivert, Selasa (7/10).

“Tujuan kami lakukan yang terbaik, dan lolos," katanya menambahkan.

Indonesia membawa 29 pemain, termasuk empat kiper. Namun satu nama harus absen, yakni Emil Audero, yang mengalami cedera betis saat membela klubnya, Cremonese, di Liga Italia kontra Como pada akhir September.

Sebagai gantinya, Kluivert memanggil dua penjaga gawang tambahan, yakni Nadeo Argawinata (Borneo FC) dan Reza Arya (PSM Makassar).