Pelatih Timnas Indonesia Siapkan Strategi Jitu untuk Tumbangkan Arab Saudi

jateng.jpnn.com, JEDDAH - Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menegaskan timnya bakal mempertajam eksekusi bola mati (set piece) saat menghadapi Arab Saudi dalam laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah.

“Kami harus mengeksekusinya dengan baik,” tegas Kluivert dalam konferensi pers pra-pertandingan, Selasa (7/10).

Bagi Kluivert, bola mati bisa menjadi senjata mematikan untuk menembus pertahanan The Green Falcons. Dia mencontohkan bagaimana Indonesia sukses memanfaatkan skema set piece saat melawan Taiwan pada FIFA Match Day di Surabaya bulan lalu.

Dalam laga tersebut, Indonesia menang telak 6-0, dan tiga di antaranya lahir dari situasi bola mati, mulai dari gol Jordi Amat, bunuh diri Chao Ming-hsiu, hingga penutup dari Sandy Walsh.

“Pertandingan terakhir kami mencetak dua atau tiga gol melalui bola mati,” ujar pelatih asal Belanda itu.

Meski demikian, Kluivert menegaskan bahwa bola mati bukan satu-satunya kunci kemenangan. Ia meminta para pemain Garuda tampil sempurna dalam segala aspek permainan.

“Besok kami harus tajam. Kami harus setajam pisau. Tidak hanya dalam bola mati, tetapi juga sepanjang 100 menit pertandingan. Kami tidak boleh lengah sedikit pun,” tegasnya.

Indonesia sendiri punya rekor positif melawan Arab Saudi. Dalam dua pertemuan terakhir di putaran ketiga kualifikasi, Garuda mencatat satu hasil imbang (1-1) di Jeddah dan menang 2-0 di Jakarta.