Ini 23 Nama Pemain Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi: Ada Ole Romeny, Verdonk Dicoret

jateng.jpnn.com, JEDDAH - Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengumumkan 23 nama pemain yang siap tempur menghadapi Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis (9/10) dini hari WIB di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah.

Ole Romeny yang sempat absen panjang akibat cedera, tetapi kini namanya kembali menghiasi daftar skuad Garuda.

“Romeny sudah pulih dan siap tampil,” tulis akun resmi timnas Indonesia, menandai kembalinya sang striker yang selama ini ditunggu-tunggu pendukung Merah Putih

Baca Juga: Pelatih Timnas Indonesia Siapkan Strategi Jitu untuk Tumbangkan Arab Saudi

Namun, di balik kabar baik itu, ada pula enam nama yang harus rela tersisih. Kluivert mencoret Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, Jordi Amat, Reza Arya, Egy Maulana Vikry, dan Ramadhan Sananta dari daftar pertandingan melawan Arab Saudi.

Verdonk, yang baru bergabung dengan klub Prancis Lille, sudah lebih dulu dipastikan absen sejak Rabu sore. Kepastian itu disampaikan langsung oleh manajer tim Sumardji.

Untuk posisi penjaga gawang, Reza Arya kembali harus menunggu kesempatan lain. Artinya, tiga kiper yang akan disiapkan malam ini adalah Maarten Paes, Nadeo Argawinata, dan Ernando Ari.

Sementara di lini belakang, absennya Nathan, Jordi, dan Verdonk membuat duet Jay Idzes dan Justin Hubner hampir pasti menjadi pilihan utama.

Timnas Indonesia sendiri membawa total 26 pemain ke Arab Saudi, tetapi hanya 23 yang bisa didaftarkan untuk laga.