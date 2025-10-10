Ini Jadwal Laga Tunda PSM Makassar Vs Persebaya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Operator BRI Super League 2025/2026 I.League akhirnya mengumumkan jadwal baru laga tunda pekan keempat yang mempertemukan PSM Makassar kontra Persebaya Surabaya.

Duel klasik dua tim sarat sejarah ini akan berlangsung di Stadion B.J. Habibie, Parepare, pada Sabtu, 6 Desember 2025.

Kepastian ini tertuang dalam surat resmi bernomor 1277/LI-COR/VIII/2025, yang dirilis I.League pada Kamis (9/10). Laga ini sebelumnya dijadwalkan pada 31 Agustus, tetapi batal digelar akibat situasi yang tidak kondusif setelah demo di sekitar lokasi pertandingan.

Selain duel PSM–Persebaya, dua pertandingan lain yang juga tertunda pada pekan keempat adalah Persib Bandung vs Borneo FC serta Persita Tangerang vs Semen Padang.

Namun, laga Persita kontra Semen Padang telah lebih dulu dimainkan pada 4 Oktober di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Pertemuan antara Juku Eja dan Bajol Ijo kali ini dipastikan menjadi laga yang sarat gengsi. PSM Makassar tengah berjuang keluar dari papan bawah klasemen Super League, mereka kini duduk di posisi ke-14 dengan 7 poin dari 6 laga.

Sementara itu, Persebaya Surabaya tampil lebih stabil dan menempati peringkat keenam dengan 10 poin. (antara/jpnn)