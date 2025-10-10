Persis Solo Perkuat Stamina dan Pulihkan Fisik Pemain Selama Jeda Kompetisi

jateng.jpnn.com, SOLO - Setelah rehat sejenak dari padatnya jadwal kompetisi, Persis Solo kini kembali memacu mesin. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu tengah fokus mengembalikan dan mengoptimalkan kebugaran pemain selama jeda kompetisi BRI Super League 2025/2026, sebelum menjamu Malut United di Stadion Manahan, Senin (20/10).

Pelatih fisik Khairulanwar mengatakan momen jeda internasional ini tak dibiarkan berlalu begitu saja. Tim pelatih justru memanfaatkannya untuk memperkuat fondasi fisik dan memulihkan pemain yang sebelumnya dibekap cedera.

“Selama jeda, pemain tidak benar-benar libur. Mereka sudah punya program individu yang wajib dijalankan, fokus pada strength dan conditioning. Pekan ini kami naikkan intensitas latihan untuk menjaga stamina agar siap masuk fase taktis pekan depan,” kata Khairul, dikutip dari laman resmi klub, Kamis (9/10).

Menurutnya, beberapa pemain yang sempat menepi mulai pulih. Nama-nama seperti Zulfahmi Arifin dan Sidik Saimima sudah kembali berlatih penuh bersama tim, sedangkan Adriano Castanheira masih menjalani latihan terpisah dalam program pemulihan.

“Adriano masih difokuskan untuk pemulihan, sementara Zulfahmi dan Mima sudah kembali sepenuhnya,” jelas Khairul.

Tim pelatih berharap, dengan pola latihan berintensitas tinggi yang dijalankan saat ini, kondisi fisik skuad Persis akan mencapai puncaknya saat menjamu Malut United.

“Seperti biasa, persiapan dilakukan menyeluruh. Bedanya, pasca-jeda internasional kami perlu sedikit dorongan ekstra di sisi fisik, makanya pemain sempat mendapat beberapa hari libur sebelumnya untuk menjaga keseimbangan,” tutupnya. (antara/jpnn)