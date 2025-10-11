Kluivert Ogah Bocorkan Taktik Timnas Indonesia, Fokusnya Hanya Menang atas Irak

jateng.jpnn.com, JEDDAH - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memilih bungkam soal strategi yang akan digunakan menghadapi Irak dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat Grup B, Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah.

Saat ditanya wartawan mengenai rencana permainan, Kluivert menolak membeberkannya.

“Gila rasanya kalau saya mengatakan rencana saya sekarang. Kami sedang mempersiapkan strategi terbaik untuk menghadapi Irak,” kata Kluivert dalam konferensi pers, Jumat (10/10).

Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa semua fokus tim saat ini hanya satu, yakni memenangkan pertandingan.

“Ini akan menjadi laga yang sangat menarik. Setelah hasil mengecewakan melawan Arab Saudi, kami butuh kemenangan,” ujarnya.

Tim Garuda saat ini sedang dalam tekanan setelah takluk 2-3 dari Arab Saudi di laga perdana Grup B.

Kekalahan itu membuat peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026 makin menipis, sehingga kemenangan atas Irak menjadi harga mati.

Kluivert menilai Irak bukan lawan mudah. “Kami tahu Irak adalah tim yang sangat bagus. Di pertandingan sebelumnya kami mendapatkan hasil negatif, tapi kami berusaha untuk memperbaikinya,” tutur mantan striker Barcelona itu.