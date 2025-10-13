Persijap Jepara Terpuruk, Mario Lemos Janji Benahi Tim

jateng.jpnn.com, JEPARA - Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos menegaskan timnya akan memanfaatkan jeda kompetisi BRI Super League 2025/2026 untuk melakukan evaluasi besar-besaran setelah hasil minor dalam dua laga terakhir.

Dua kekalahan beruntun dari Persita Tangerang dan Persik Kediri menjadi tamparan bagi Laskar Kalinyamat. Kini, Persijap tercecer di posisi ke-13 klasemen sementara Super League dengan torehan delapan poin dari tujuh pertandingan.

“Jeda ini memberikan kami lebih banyak waktu untuk berlatih dan mempersiapkan tim. Itu sesuatu yang memang kami butuhkan setelah dua pertandingan terakhir,” ujar Mario Lemos dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu (11/10).

Pelatih asal Portugal itu menilai jeda kompetisi ini menjadi momen ideal untuk memperbaiki kekompakan skuad, terutama di lini tengah dan pertahanan yang kerap kehilangan konsentrasi pada menit-menit akhir. Sejumlah sesi latihan tambahan pun dijadwalkan untuk memperkuat organisasi permainan dan penyelesaian akhir.

“Kami akan fokus pada konsistensi dan keseimbangan antar-lini. Para pemain juga sudah memahami bahwa performa di dua laga terakhir belum mencerminkan potensi sebenarnya tim ini,” tambah Lemos.

Meski kehilangan Najeeb Yakubu yang sedang menjalani tugas internasional bersama Timnas Niger, Lemos justru melihatnya sebagai kesempatan bagi pemain lain untuk unjuk kemampuan.

“Yakubu saat ini bersama timnas Niger. Ini memberi peluang bagi kami untuk melihat pemain lain bermain di posisinya. Namun jika semuanya berjalan lancar, Yakubu akan kembali pada 14 Oktober dan siap bermain melawan Bali United FC,” jelasnya.

Persijap Jepara akan kembali bertanding pada pekan kesembilan Super League dengan menjamu Bali United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada Minggu (19/10) pukul 19.00 WIB. (jpnn)