Cedera Panjang Daisuke Sakai Jadi Pekerjaan Rumah Berat untuk PSM Makassar

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar masih harus bersabar menunggu kembalinya gelandang serang asal Jepang Daisuke Sakai yang belum pulih dari cedera.

Pemain bernomor punggung 10 itu sudah absen sejak Pekan ke-5 BRI Super League 2025/26, dan belum juga bisa memperkuat Pasukan Ramang hingga kini.

Caretaker Pelatih Kepala PSM Ahmad Amiruddin mengungkapkan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan sang pemain. Daisuke terakhir tampil saat PSM menghadapi Semen Padang FC pada laga tandang 22 Agustus 2025.

“Harapan kami, mudah-mudahan Daisuke bisa segera pulih dan kembali bergabung dengan tim. Sekarang dia masih dalam masa perawatan, dan kami terus menunggu laporan dari tim medis,” ujar Amiruddin, Senin (13/10).

Absennya Daisuke tentu menjadi kehilangan besar bagi PSM. Musim lalu, pemain asal Oita, Jepang itu menjadi motor serangan utama Ayam Jantan dari Timur dengan kontribusi tiga gol dari 29 laga di BRI Liga 1 dan satu gol di lima laga ASEAN Club Championship (ACC).

Performa stabilnya membuat manajemen PSM memilih mempertahankannya musim ini. Namun sayang, cedera lebih dulu menghentikan langkah Daisuke setelah baru tampil di dua pertandingan awal musim.

Selain Daisuke, Amiruddin juga menyebut masih ada sembilan pemain PSM lainnya yang belum bisa bergabung bersama tim. Beberapa di antaranya dipanggil untuk membela tim nasional dan memenuhi tugas kedinasan.

“Seperti Abdul Rahman, dia belum ikut latihan karena ada panggilan dinas ketentaraan,” jelas Amiruddin.