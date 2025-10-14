Jadwal BRI Super League Pekan ke-9: Persijap Hadapi Laga Berat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Setelah libur dua pekan, BRI Super League 2025/26 kembali bergulir dengan sembilan laga seru yang siap memanjakan pencinta sepak bola nasional.

Persaingan ketat di papan atas akan kembali memanas, terutama lewat laga big match Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, serta duel sesama tim on-fire Persita Tangerang kontra PSIM Yogyakarta.

Pertandingan pekan ke-9 akan dibuka lewat duel Dewa United Banten FC vs Madura United FC di Banten International Stadium, Serang, Kamis (16/10) pukul 19.00 WIB.

Tuan rumah Dewa United sedang dalam tren positif, belum terkalahkan dalam tiga laga terakhir. Sebaliknya, Madura United datang dengan ambisi bangkit dari papan bawah klasemen.

Sehari kemudian, Jumat (17/10), giliran Persita Tangerang menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, pukul 15.30 WIB.

Duel ini dipastikan panas. Persita saat ini duduk manis di posisi kedua klasemen dengan 13 poin dari tujuh laga, sementara PSIM yang baru promosi justru tampil mengejutkan dengan menempati posisi ketiga berbekal 12 poin.

Sementara itu, sorotan utama akan tertuju ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (18/10) malam. Dua klub besar bertabur bintang, Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta, bakal saling sikut demi memperbaiki posisi.

Persija yang kini berada di peringkat keempat dengan 11 poin, tengah dalam misi mengakhiri tren tiga laga tanpa kemenangan. Sedangkan Persebaya, yang menempati urutan keenam dengan 10 poin, ingin memanfaatkan dukungan penuh Bonek untuk menyalip rival klasiknya itu.