Kapan Nasib Patrick Kluivert Diputuskan? PSSI: Tunggu Ketua Umum Selesai Hajatan

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Masa depan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia masih belum menemui kejelasan.

Wakil Ketua Umum PSSI I Zainuddin Amali menegaskan rapat Komite Eksekutif (Exco) untuk membahas nasib juru taktik asal Belanda itu belum akan digelar dalam waktu dekat.

Bukan tanpa alasan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ini tengah mempersiapkan pernikahan putrinya yang akan digelar pada 18–19 Oktober 2025.

“Oh iya, tunggu Ketua Umum dulu. Beliau masih ada acara pernikahan, mau menikahkan putrinya. Pernikahannya tanggal 18 dan 19 Oktober,” ujar Amali dikutip dari Antara, Selasa (14/10).

“Iya lho, kami juga harus punya rasa,” tambahnya, seolah ingin menegaskan bahwa keputusan penting tak diambil tergesa-gesa.



Sebelumnya, Manajer timnas Indonesia sekaligus Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menyatakan laporan evaluasi menyeluruh terhadap Kluivert dan stafnya sudah disiapkan.

Laporan itu akan diserahkan ke rapat Exco untuk menentukan arah selanjutnya setelah kegagalan skuad Garuda menembus Piala Dunia 2026.

Kluivert dianggap gagal membawa hasil positif setelah Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak di putaran keempat Kualifikasi Zona Asia. Tagar #KluivertOut pun ramai menggema di media sosial, menuntut PSSI segera mengambil langkah tegas.

Namun, Amali menegaskan PSSI tidak akan mengambil keputusan sepihak meskipun tekanan publik cukup besar.