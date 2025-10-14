Persijap Incar Kebangkitan, Bali United Bidik Kemenangan Perdana di Jepara

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara bertekad mengakhiri tren negatif saat menjamu Bali United pada pekan ke-9 BRI Super League 2025/26, Minggu (19/10) malam.

Laga akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, mulai pukul 19.00 WIB, dan menjadi pertemuan pertama kedua tim sepanjang sejarah kompetisi resmi.

Ya, duel ini bisa dibilang sejarah baru bagi Laskar Kalinyamat. Maklum, Persijap baru kembali ke kasta tertinggi musim ini, sedangkan Bali United sudah lama menjadi langganan papan atas sejak klub itu berdiri.

Saat ini Persijap duduk di posisi ke-13 klasemen sementara Super League dengan koleksi delapan poin dari tujuh laga, hasil dua kali menang, dua imbang, dan tiga kali kalah.

Namun, dua kekalahan beruntun membuat mereka wajib menang di hadapan publik sendiri.

Pelatih kepala Mario Lemos menegaskan timnya sudah menggunakan jeda kompetisi dua pekan terakhir untuk melakukan perbaikan besar-besaran.

“Jeda ini memberi kami waktu berlatih dan memperbaiki banyak hal setelah dua hasil terakhir. Kami ingin tampil lebih siap dan agresif,” ujar Lemos.

Di sisi lain, Bali United datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu kini menempati posisi ke-11 klasemen dengan sembilan poin, satu tingkat di atas Persijap.