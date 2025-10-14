Marselino Beberkan Alasannya Memilih AS Trencin

jateng.jpnn.com - Bintang muda timnas Indonesia Marselino Ferdinan resmi bergabung dengan klub Slovakia FK AS Trencin. Pemain berusia 21 tahun itu mengaku keputusan pindah ke Eropa Timur bukan sekadar petualangan baru, melainkan langkah sadar untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak.

Melalui kanal YouTube resmi Trencin, Marselino mengungkapkan alasan utamanya.

“Mereka memberikan kesempatan kepada pemain muda, mereka juga bermain dengan tim yang muda. Saya juga masih muda, jadi saya butuh bermain, butuh mendapatkan menit bermain untuk meningkatkan dan mengembangkan diri saya,” ujar eks gelandang Persebaya Surabaya itu, dilansir pada Selasa (14/10).

Trencin, klub yang dikenal ramah terhadap talenta muda, memang bukan nama asing bagi publik sepak bola Indonesia. Di sana, Witan Sulaeman pernah menimba ilmu dan mencatatkan performa gemilang.

“Rekan saya dari timnas Indonesia juga bermain di sini, yaitu Witan. Saya mendengar banyak hal soal Trencin karena dia juga. Jadi ketika datang ke sini dan menandatangani kontrak, ini adalah keputusan yang sangat bagus,” kata Marselino.

Pemain bernomor punggung 7 itu bergabung ke AS Trencin dengan status pinjaman dari Oxford United selama satu musim. Di Oxford, Marselino sempat kesulitan menembus tim utama yang berlaga di kasta kedua Liga Inggris (Championship).

Sejak direkrut dari KMSK Deinze musim lalu, dia hanya mencatat dua penampilan, masing-masing di Championship dan Piala FA, dengan total waktu bermain 14 menit saja.

Situasi itulah yang mendorongnya mencari tempat baru untuk berkembang. “Tentu saja, saya punya target pribadi yaitu untuk mengembangkan karier saya di sini,” ucap pemain dengan 37 caps bersama timnas Indonesia tersebut.