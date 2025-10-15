JPNN.com

Persis Solo Matangkan Strategi, Bidik Tiga Poin Lawan Malut United

Rabu, 15 Oktober 2025 – 07:07 WIB
Rabu, 15 Oktober 2025 – 07:07 WIB
Pemain Persis Solo saat berlatih. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo menatap laga pekan ke-9 BRI Super League 2025/26 dengan penuh keseriusan. Laskar Sambernyawa bersiap menjamu Malut United FC di Stadion Manahan Solo, Senin (20/10) malam, dengan tekad kuat untuk mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

Pelatih kepala Persis Solo Peter de Roo mengungkapkan fokus utama tim dalam sesi latihan sepanjang pekan ini adalah pada penguatan taktik dan teknik permainan.

Menurut pelatih asal Belanda itu, seluruh program disusun untuk memastikan skema yang telah dirancang bisa berjalan optimal di lapangan.

“Kami sudah menyiapkan program latihan secara menyeluruh, termasuk menentukan pemain yang akan tampil sejak awal pertandingan,” ujar Peter de Roo.

Selama masa jeda kompetisi, skuad Persis juga menjalani latihan mandiri guna menjaga kebugaran dan kekuatan otot. Peter berharap, hasil dari persiapan panjang itu dapat membawa timnya kembali ke jalur kemenangan.

“Fokus kami setelah jeda adalah mengembalikan kondisi pemain agar kembali fit dan bugar untuk bertanding lagi,” tambahnya.

Namun, Persis belum bisa tampil dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain andalan masih harus absen, di antaranya Adriano yang dalam tahap akhir pemulihan cedera, Kastaneer yang tengah membela negaranya di Kualifikasi Piala Dunia, serta Fuad Sule yang masih menjalani sanksi.

Kabar baiknya, Sho Yamamoto sudah bisa kembali memperkuat tim setelah menjalani hukuman kartu merah pada laga sebelumnya.

Persis Solo menatap laga pekan ke-9 BRI Super League 2025/26 dengan penuh keseriusan.
