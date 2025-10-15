Menjelang El Clasico, Badai Cedera Barcelona Kian Parah, Lewandoski Diperkirakan Absen

jateng.jpnn.com, BARCELONA - Badai cedera yang melanda Barcelona makin menjadi-jadi. Terbaru, penyerang andalan Robert Lewandowski harus masuk ruang perawatan setelah mengalami cedera otot paha saat berlatih bersama Timnas Polandia.

Pemain berusia 37 tahun itu menjalani pemeriksaan medis pada Selasa (14/10), dan hasilnya menunjukkan adanya robekan pada otot hamstring paha kiri.

“Pemain Robert Lewandowski mengalami robekan di otot bisep femoris paha kiri. Dia akan menepi, dan waktu pemulihan tergantung pada progres cederanya,” tulis pernyataan resmi Barcelona melalui media sosial klub.

Meski Barcelona tidak menyebut durasi pemulihan secara spesifik, laporan dari harian AS menyebutkan Lewandowski kemungkinan absen selama empat pekan.

Kabar ini menjadi pukulan berat bagi Blaugrana yang tengah memasuki periode krusial musim ini. Absennya Lewandowski menambah panjang daftar pemain Barcelona yang tumbang akibat cedera.

Sebelumnya, klub asal Catalan itu sudah lebih dulu kehilangan Gavi, Fermin Lopez, Joan Garcia, Dani Olmo, Raphinha, Lamine Yamal, dan Marc-Andre ter Stegen. Dengan tambahan Lewandowski, total sudah delapan pemain utama yang harus menepi.

Jika proses pemulihan benar memakan waktu satu bulan, Lewandowski dipastikan absen dalam laga El Clasico kontra Real Madrid di Santiago Bernabeu pada 26 Oktober, pertandingan yang bisa menentukan posisi puncak klasemen Liga Spanyol.

Meski begitu, ada sedikit kabar baik. Raphinha, Fermin Lopez, dan Lamine Yamal dilaporkan menunjukkan perkembangan positif dan berpeluang kembali ke lapangan dalam waktu dekat.